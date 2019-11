Condividi | Red 11:07 Secondo appuntamento con “Teatri di prima necessità”, rassegna promossa dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Domenica sera, andrà in scena “Jeff, il gioco delle ossa”, monologo interpretato dall’attore Tiziano Polese su testo e regia di Dafne Tirollazzi ed Antonello Varachi Alghero: Jeff al Teatro Civico



ALGHERO - Secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Teatri di prima necessità”, promossa dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Domenica 17 novembre, alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero, andrà in scena “Jeff, il gioco delle ossa”, monologo interpretato dall’attore Tiziano Polese su testo e regia di Dafne Tirollazzi ed Antonello Varachi. Lo spettacolo, prodotto della compagnia Abaco Teatro di Maracalagonis, si ispira alla vita di Jeffrey Dahmer, meglio noto come il “mostro di Milwaukee”, assassinato in carcere il 28 novembre 1994 da un compagno di cella. Una vita fatta di solitudini mai risolte, partorite da un’infanzia consumata senza affetti e senza gioia, quella del protagonista della pièce, nella quale l’indifferenza dei genitori si mischia alla crudeltà dei compagni di scuola contribuendo ad aggravare la psiche di un bambino già chiuso in se stesso ed incapace di consolidare relazioni con l’esterno.



Egli stesso dirà: «Quando ero bambino avevo inventato un gioco. Lo chiamavo il “Paese dell’infinito” ed era un mondo popolato da uomini stecchino e spirali. Gli uomini stecchino non avevano carne. Se due di loro si avvicinavano fino a toccarsi si distruggevano a vicenda». Uccidere e possedere i corpi delle sue vittime sono il risultato estremo dell’impossibilità di avere l’altro in maniera diversa. È così che intricate dinamiche del desiderio e del possesso generano in Dahmer l’impulso omicida. Nel ripercorrere i punti salienti della storia di Jeffrey, viene sovvertito l’ordine spazio temporale degli avvenimenti. Presenze come la madre e le sue vittime si intrecciano e inseguono nella mente come fredde figure surreali della sua esistenza.



L’appuntamento sarà anticipato da una rappresentazione diurna per gli studenti degli Istituti d’istruzione superiore e Licei, sabato 16, alle 10.30, a cui farà seguito l’incontro con la criminologa Lorena Piras, impegnata in diversi progetti carcerari, autrice di articoli per riviste di settore e curatrice di una rubrica radiofonica dedicata alla cronaca nera. L'ingresso per lo spettacolo diurno per studenti costa 5euro, mentre l'ingresso serale di domenica costa 10euro. Maggiori dettagli sul sito internet AlgheroTurismo, sulle pagine Facebook “TxT-Teatro per tutti” e “Teatro d'Inverno” o negli uffici InfoAlghero, in Via Cagliari, e della Fondazione Alghero, in Piazza Lo Quarter. Per prenotare, si può telefonare ai numeri 388/5721808 o 377/0916300, o inviare una e-mail all'indirizzo web teatroinverno@gmail.com. Per la prevendita e l'acquisto degli abbonamenti, ci si può recare al botteghino del Civico, in Piazza Teatro 7, martedì e giovedì dalle 10 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna ed il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



Nella foto: Tiziano Polese Commenti ALGHERO - Secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Teatri di prima necessità”, promossa dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Domenica 17 novembre, alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero, andrà in scena “Jeff, il gioco delle ossa”, monologo interpretato dall’attore Tiziano Polese su testo e regia di Dafne Tirollazzi ed Antonello Varachi. Lo spettacolo, prodotto della compagnia Abaco Teatro di Maracalagonis, si ispira alla vita di Jeffrey Dahmer, meglio noto come il “mostro di Milwaukee”, assassinato in carcere il 28 novembre 1994 da un compagno di cella. Una vita fatta di solitudini mai risolte, partorite da un’infanzia consumata senza affetti e senza gioia, quella del protagonista della pièce, nella quale l’indifferenza dei genitori si mischia alla crudeltà dei compagni di scuola contribuendo ad aggravare la psiche di un bambino già chiuso in se stesso ed incapace di consolidare relazioni con l’esterno.Egli stesso dirà: «Quando ero bambino avevo inventato un gioco. Lo chiamavo il “Paese dell’infinito” ed era un mondo popolato da uomini stecchino e spirali. Gli uomini stecchino non avevano carne. Se due di loro si avvicinavano fino a toccarsi si distruggevano a vicenda». Uccidere e possedere i corpi delle sue vittime sono il risultato estremo dell’impossibilità di avere l’altro in maniera diversa. È così che intricate dinamiche del desiderio e del possesso generano in Dahmer l’impulso omicida. Nel ripercorrere i punti salienti della storia di Jeffrey, viene sovvertito l’ordine spazio temporale degli avvenimenti. Presenze come la madre e le sue vittime si intrecciano e inseguono nella mente come fredde figure surreali della sua esistenza.L’appuntamento sarà anticipato da una rappresentazione diurna per gli studenti degli Istituti d’istruzione superiore e Licei, sabato 16, alle 10.30, a cui farà seguito l’incontro con la criminologa Lorena Piras, impegnata in diversi progetti carcerari, autrice di articoli per riviste di settore e curatrice di una rubrica radiofonica dedicata alla cronaca nera. L'ingresso per lo spettacolo diurno per studenti costa 5euro, mentre l'ingresso serale di domenica costa 10euro. Maggiori dettagli sul sito internet AlgheroTurismo, sulle pagine Facebook “TxT-Teatro per tutti” e “Teatro d'Inverno” o negli uffici InfoAlghero, in Via Cagliari, e della Fondazione Alghero, in Piazza Lo Quarter. Per prenotare, si può telefonare ai numeri 388/5721808 o 377/0916300, o inviare una e-mail all'indirizzo web teatroinverno@gmail.com. Per la prevendita e l'acquisto degli abbonamenti, ci si può recare al botteghino del Civico, in Piazza Teatro 7, martedì e giovedì dalle 10 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione autonoma della Sardegna ed il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.Nella foto: Tiziano Polese