Condividi | Red 13:17 «La Regione proponga i contributi necessari ai vettori aerei che hanno vinto le gare negli scali del nord Sardegna per proseguire nei voli in continuità territoriale anche su Alghero dal 3 febbraio al 13 marzo, in coincidenza con la chiusura della pista di Olbia», chiede il consigliere comunale della lista Per Alghero Mario Bruno «Incentivi per Air Italy ad Alghero»



ALGHERO - «La Regione proponga i contributi necessari ai vettori aerei che hanno vinto le gare negli scali del nord Sardegna per proseguire nei voli in continuità territoriale anche su Alghero dal 3 febbraio al 13 marzo, in coincidenza con la chiusura della pista di Olbia»



«Centinaia di migliaia di sardi avrebbero negato il diritto alla mobilità. Le soluzioni sono due – spiega l'ex sindaco - la prima, si proponga compensazione ad Air Italy



Come «seconda ipotesi: si offrano contributi aggiuntivi ad Alitalia che opera in continuità su Alghero per sostituire con voli aggiuntivi i collegamenti Olbia-Roma e Olbia-Milano sospesi. Al primo posto vi sia il diritto dei sardi alla mobilità, da far valere in tutte le sedi», conclude Bruno.



Nella foto: il consigliere comunale Mario Bruno Commenti ALGHERO - «La Regione proponga i contributi necessari ai vettori aerei che hanno vinto le gare negli scali del nord Sardegna per proseguire nei voli in continuità territoriale anche su Alghero dal 3 febbraio al 13 marzo, in coincidenza con la chiusura della pista di Olbia» [UIL] [MARINO] . A richiedere l'intervento da Cagliari è il consigliere comunale della lista Per Alghero Mario Bruno, che spiega come si rischi «un caos indescrivibile nel nord della Sardegna, con l’impossibilità di prenotare e di trovare posto negli aerei in partenza da Alghero».«Centinaia di migliaia di sardi avrebbero negato il diritto alla mobilità. Le soluzioni sono due – spiega l'ex sindaco - la prima, si proponga compensazione ad Air Italy [LEGGI] in virtù del fatto che il vettore operante su Olbia si è aggiudicato la gara con oneri di servizio superando gli altri vettori proprio perché non ha chiesto contributi, ma in questo caso deve sopportare oneri non preventivabili».Come «seconda ipotesi: si offrano contributi aggiuntivi ad Alitalia che opera in continuità su Alghero per sostituire con voli aggiuntivi i collegamenti Olbia-Roma e Olbia-Milano sospesi. Al primo posto vi sia il diritto dei sardi alla mobilità, da far valere in tutte le sedi», conclude Bruno.Nella foto: il consigliere comunale Mario Bruno