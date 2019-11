video Condividi | Red 17:12 Lavori in corso e disservizi: troppe le strade disseminate di buche, che hanno bisogno di urgenti manutenzioni e lavori di ripristino asfalto. Dall´inizio della settimana, problemi nell´arteria che porta a Fertilia: segnali insufficienti e traffico in tilt Strade colabrodo: cittadini inviperiti



ALGHERO – Tempi bui per gli automobilisti. Le voci di malcontento si moltiplicano in città: troppe le vie di Alghero interessate da lavori, tra condotte del gas, ripristino asfalti, livellamento buche ed interventi vari. Tralasciando il tratto di Via Carlo Alberto “collassato”



Senza scomodare “l'automobilista 'zzato come una bestia”, il personaggio del comico Giole Dix, chi gira Alghero in macchina si deve armare di pazienza. I lavori lungo Via La Marmora (oggi si lavora sulla posa dell'asfalto nel tratto tra Via Catalogna e Via Vittorio Emanuele) e lungo Via Sassari, congestionano pesantemente il traffico nel centro cittadino. Alcuni lettori ci hanno indicato alcune buche presenti lungo Viale Burruni e potenzialmente pericolose.



Commenti