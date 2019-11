video Condividi | A.B. 0:03 Al PalaSerradimigni, nel match valido come Game5 della Basketball champions league, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno dominano, battendo 90-67 i francesi del Sig Strasburgo Basket: Dinamo vincente in Bcl



SASSARI - Al PalaSerradimigni, nel match valido come Game5 della Basketball champions league, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno dominano, battendo 90-67 i francesi del Sig Strasburgo. Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ritorna a sorridere e prosegue la sua striscia positiva con il terzo successo consecutivo in coppa, che la proietta al secondo posto nel gruppo A, dietro ad Ankara. Da oggi (giovedì), Devecchi e compagni lavoreranno in vista dell’anticipo della nona giornata del campionato nazionale: sabato 16 novembre, alle 20.30, sarà alzata la palla a due della sfida con Reggio Emilia.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Strasburgo risponde con Trice, Serron, Scrubb, York e Grant. I francesi aprono le danze con Serron, il Banco risponde con Evans. York monetizza il primo fallo di Spissu, ma i sassaresi piazzano un break di 12-0, che indirizza l’inerzia in loro favore. Vitali infila 5punti di fila, seguito da Evans e Pierre per il +10. Traorè sblocca gli ospiti, Dallo accorcia con un mini-break, ma la tripla allo scadere del solito Jerrells chiude la prima frazione 25-10. I padroni di casa scappano via con McLean, Gentile e Sorokas per il massimo vantaggio di +27 (39-12). Reazione della formazione transalpina, che bombarda dalla lunga distanza e piazza un break da 0-11. Time-out Dinamo. Bilan monetizza il fallo antisportivo di Grant dalla lunetta, Pierre e Spissu scrivono il nuovo +22. Alla seconda sirena, il tabellone dice 47-28.



Al rientro dall'intervallo lungo, il terzo quarto si apre con il 2+1 di Pierre. Parziale di 2-8 firmato da Strasburgo, che accorcia le distanze con l’ex Avellino Scrubb. Vitali, Evans e Pierre conducono i biancoverdi sul +20. Al 30’, è 71-46. Nell’ultima frazione. il copione non cambia: i ragazzi di coach Pozzecco scappano via ed il Sig insegue. Bucarelli sigla il +30 e sugli spalti è festa a 4’ dalla fine, con i piccoli tifosi degli istituti cittadini ad animare il settore D. La tripla del capitano fa esplodere il Palazzetto, il Banco si impone 90-67.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-SIG STRASBURGO 90–67:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 2, McLean 4, Bilan 11, Bucarelli 2, Devecchi 3, Sorokas 9, Evans 12, Magro, Pierre 13, Gentile 7, Vitali 13, Jerrells 14. Coach Gianmarco Pozzecco.

SIG STRASBURGO: Trice 9, Seron2, Inglis 6, Scrubb 13,Dallo 6, Tchicamboud, Myem, Traorè 6, York 21, Grant 4, Beyhurts. Coach Vincent Collet.

PARZIALI: 25-10, 47-28, 71-46.



