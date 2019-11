Condividi | Red 20:01 Nuovo doppio appuntamento per l´Università per le tre età di Alghero. Martedì, Elias Vacca spiegherà “Il ruolo sociale dell’avvocato, la sua deontologia, i rapporti con clienti, controparti, giudici. Cosa fare e cosa non fare quando abbiamo bisogno di un avvocato. Chi paga le spese di difesa e quelle processuali. Quali doveri ha l’avvocato”, mentre Mauro Porcu parlerà de “Il suono del cinema" Ute Alghero: tra legge e cinema



ALGHERO – Nuovo doppio appuntamento per l'Università per le tre età di Alghero. Martedì 19 novembre, alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179, Elias Vacca spiegherà “Il ruolo sociale dell’avvocato, la sua deontologia, i rapporti con clienti, controparti, giudici. Cosa fare e cosa non fare quando abbiamo bisogno di un avvocato. Chi paga le spese di difesa e quelle processuali. Quali doveri ha l’avvocato”. Giovedì 21, stessa ora e stesso luogo, il direttore del Museo Casa Manno di Alghero Mauro Porcu terrà la conferenza intitolata “Il suono del cinema”.



