Condividi | Cor 19:05 I consiglieri comunali di minoranza ad Alghero espongono dei pupazzi sui banchi di via Columbano e invitano il collega Giovanni Monti alle scuse pubbliche. Lui contrattacca sui social Consiglieri a cuccia: show in aula



ALGHERO - In principio era stato il presidente Lelle Salvatore, in apertura di consiglio comunale, ad invitare tutti ad un comportamento più consono al ruolo che si ricopre. Seppur senza nominare nessuno in particolare, è chiaro che il preciso riferimento era indirizzato soprattutto al collega di maggioranza, Giovanni Monti (ex Lega).



In occasione di una delle tante discussioni social, infatti, aveva intimato alle minoranze (letteralmente) «di stare a cuccia» [



Pupazzi in seguito fatti rimuovere dal presidente Salvatore. Delle scuse però, neanche l'ombra. Tanto che il consigliere comunale anziché prendere la parola in aula, ha preferito consegnare il suo pensiero (rivolto sempre all'opposizione) a facebook: «Permalosi, poca serietà in aula, e molto esibizionismo».



ALGHERO - In principio era stato il presidente Lelle Salvatore, in apertura di consiglio comunale, ad invitare tutti ad un comportamento più consono al ruolo che si ricopre. Seppur senza nominare nessuno in particolare, è chiaro che il preciso riferimento era indirizzato soprattutto al collega di maggioranza, Giovanni Monti (ex Lega).In occasione di una delle tante discussioni, infatti, aveva intimato alle minoranze (letteralmente) «di stare a cuccia» [ LEGGI ]. Nel bel mezzo dei lavori così, gli stessi consiglieri hanno esposto dei cani pupazzo sui banchi di via Columbano, invitando il collega Giovanni Monti alle scuse pubbliche.Pupazzi in seguito fatti rimuovere dal presidente Salvatore. Delle scuse però, neanche l'ombra. Tanto che il consigliere comunale anziché prendere la parola in aula, ha preferito consegnare il suo pensiero (rivolto sempre all'opposizione) a: «Permalosi, poca serietà in aula, e molto esibizionismo».