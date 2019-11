Condividi | A.B. 9:17 Questa sera, per la settima giornata del campionato regionale di serie B femminile, la compagine algherese giocherà al PalaSimula il Sant´Orsola. Sabato impegnativo sul parquet sassarese: alle 16, ci sarà la sfida tra le Under 16, alle 18.15 le Prime squadre ed alle 20.15 gli Under 15 Basket: trasferta sassarese per la Mercede



ALGHERO – Trasferta sassarese per la Mercede Alghero. Questa sera (sabato), alle 18.15, per la settima giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese giocherà al PalaSimula contro il Sant'Orsola. Sarà un sabato impegnativi sul parquet sassarese, visto che prima della sfida tra le Prime squadre, si sfideranno le rispettive under 16 (alle 16). Poi, alle 20.15, toccherà agli Under 15.



Dopo la sconfitta per 47-50 subita a domicilio per mano della capolista Antonianum Quartu, la Mercede cerca di riprendere confidenza contro le sassaresi. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, la rientrante Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri (anche lei al rientro dopo un turno di stop).



Assenti, con la lungodegente Ivona Kozhobashiovksa (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020), anche Laura Masnata (aggregata all'Under 16), Tijana Mitreva (in panchina sette giorni fa, ma ancora alle prese con qualche guaio fisico) e Veronica Monti. Roster al completo, invece, per le padrone di casa. Commenti ALGHERO – Trasferta sassarese per la Mercede Alghero. Questa sera (sabato), alle 18.15, per la settima giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese giocherà al PalaSimula contro il Sant'Orsola. Sarà un sabato impegnativi sul parquet sassarese, visto che prima della sfida tra le Prime squadre, si sfideranno le rispettive under 16 (alle 16). Poi, alle 20.15, toccherà agli Under 15.Dopo la sconfitta per 47-50 subita a domicilio per mano della capolista Antonianum Quartu, la Mercede cerca di riprendere confidenza contro le sassaresi. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, la rientrante Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri (anche lei al rientro dopo un turno di stop).Assenti, con la lungodegente Ivona Kozhobashiovksa (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020), anche Laura Masnata (aggregata all'Under 16), Tijana Mitreva (in panchina sette giorni fa, ma ancora alle prese con qualche guaio fisico) e Veronica Monti. Roster al completo, invece, per le padrone di casa.