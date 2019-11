Condividi | Red 19:06 I Carabinieri della Stazione di Cardedu hanno denunciato un 48enne per furto aggravato di energia elettrica. I militari hanno rilevato che c´era stata un´ingente sottrazione di energia elettrica dall’utenza intestata alla vittima con un allaccio abusivo al contatore Cardedu: ruba energia elettrica al vicino



CARDEDU - I Carabinieri della Stazione di Cardedu hanno denunciato un 48enne per furto aggravato di energia elettrica. I militari sono intervenuti nella residenza del denunciante e, dopo una serie di accertamenti con l’ausilio di tecnici dell’Enel, hanno rilevato che c'era stata un'ingente sottrazione di energia elettrica dall’utenza intestata alla vittima con un allaccio abusivo al contatore.



