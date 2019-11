Condividi | A.B. 23:32 Nell´anticipo serale valido per la nona giornata della regular season del campionato Lba, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte 100-81 la Grissin Bon Reggio Emilia in un PalaSerradimigni sold out Basket: Banco show, battuta Reggio Emilia



SASSARI - Nell'anticipo serale valido per la nona giornata della regular season del campionato Lba, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte 100-81 la Grissin Bon Reggio Emilia in un PalaSerradimigni sold out. Solito quintetto per Poz, che si affida ai suoi cinque titolari.



Reggio è calda in avvio di primo quarto, le triple di Fontecchio e Candi scrivono il 6-10 iniziale, che costringe la panchina Dinamo al time-out dopo 3’. Pierre accende il Banco, duello Spissu-Johnson Odom, Vitali piazza la tripla del -1, ma Upshaw dall’angolo punisce un Banco distratto in difesa: 14-18 a metà del primo quarto. Bilan, con un gioco da 3punti, firma il primo sorpasso sassarese. Rotazioni per Pozzecco, buon impatto di Mclean appena entrato sul parquet, la Dinamo si stringe in difesa e con Evans concretizza il primo mini allungo. Dalla lunetta gli ospiti rimangono a contatto, ma Jerrells chiude a fil di sirena sul 30-26. Vojvoda esce per un problema alla caviglia, Mclean in contropiede chiude il parziale di 6-2 che costringe Buscaglia al minuto di sospensione in avvio di secondo quarto (36-28). Gioco da quattro punti di Vitali e +12 Banco. Spissu supera quota 200assist in maglia biancoblu. Nel finale, Johnson-Odom e Owens rendono meno pesante il passivo: all’intervallo è 51-42.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo riparte a tutta velocità e completa un parziale di 9-0, che spinge Reggio sotto di 18lunghezze. Tecnico per proteste ai biancoblu, Bilan vola oltre la doppia cifra, Evans inventa e Buscaglia chiama ancora time-out (65-44 al 24’). Gli ospiti con le triple di Poeta e Fontecchio provano a scuotersi, il Banco perde un po’ di lucidità sul finire del terzo quarto complici le palle perse: 75-58 al 30’. Tecnico in avvio di ultima frazione per Reggio Emilia, Mclean sale a quota 13, reazione Grissin Bon e sono 11 i punti di distacco tra le due squadre. Negli ultimi 5' del match, gli uomini di Buscaglia provano a riaprire il match, Jerrells si carica la squadra sulle spalle e gestisce il gioco. Pierre, nel momento di massima difficoltà, firma 5punti importantissimi, confermandosi ancora una volta mvp di serata. Ultimo time-out del match, il Banco riprende la sua corsa e con tre azioni spettacolari chiude la pratica Reggio Emilia: finisce 100-81.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 100-81:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 2, Mclean 13, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 20, Magro ne, Pierre 19, Gentile 2, Vitali 14, Jerrells 13. Coach Gianmarco Pozzecco.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Johnson-Odom 13, Fontecchio 11, Pardon 8, Candi 3, Poeta 20, Vojvoda, Infante 3, Owens 8, Upshaw 15, Cipolla, Diouf ne, Mekel ne. Coach Maurizio Buscaglia.

ARBITRI: Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Federico Brindisi.

PARZIALI: 30-26, 51-42, 75-58.



