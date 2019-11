Condividi | Red 13:22 Il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Audax Sassari” chiede che la Giunta comunale prenda provvedimenti seri ed urgenti per l´eliminazione delle barriere architettoniche presenti in città Barriere architettoniche: FdI sveglia Campus



SASSARI - Il Circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Audax Sassari” chiede che la Giunta comunale prenda provvedimenti seri ed urgenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti a Sassari. «Ormai da molti anni vengono rivolte ai cittadini diversamente abili promesse che non sono mai state mantenute, è ora di dire basta, Sassari deve diventare una città a misura di ogni cittadino, capace di agevolare la vita e non complicarla a chi già vive delle difficoltà», dichiara il segretario del circolo Luca Babudieri.



«La nostra non vuole essere una mera denuncia – prosegue Babudieri - da oggi inizia il nostro impegno affinché ci possa essere un tangibile miglioramento della situazione. Per questo, parte da oggi la nostra campagna “Salgo anche io”, articolata attraverso l'attività di sportello di ascolto ai cittadini, affinché sia possibile segnalare alla nostra pagina Facebook o ai nostri militanti, le barriere architettoniche presenti in città».



In pratica, allegando foto e nome della via in cui si trovano le barriere architettoniche, «noi ogni settimana inseriremo le foto nella nostra pagina Facebook e le consegneremo insieme alle altre segnalazioni alle Autorità competenti. Verrà avviata inoltre la raccolta firme ( primo appuntamento sabato 23 novembre, all'Emiciclo Garibaldi) affinché sia ben tangibile, alla classe dirigente locale, l'importanza del tema per la cittadinanza», conclude il segretario del Circolo Audax Sassari.