S.A. 18:02 Turismo e disabilità: 1,7 milioni da Regione La Giunta regionale su proposta dell’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, ha approvato il progetto, presentato anche al Ministero per le disabilità, per cui si prevede un finanziamento di un milione e 770 mila euro



CAGLIARI - Con il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni per l’anno 2024 è stato finanziato il progetto “L’Isola che accoglie: Turismo accessibile e inclusivo in Sardegna”. La Giunta regionale su proposta dell’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, ha infatti approvato il progetto, presentato anche al Ministero per le disabilità, per cui si prevede un finanziamento di un milione e 770 mila euro. Gli interventi a favore dell’inclusione delle persone con disabilità sono promossi dal Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo per l’inclusione delle persone con disabilità, come ricorda l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.



«Per questa prima annualità di partecipazione, si è stabilito di concentrare l’intervento nell’ambito del turismo balneare e di coinvolgere i Comuni costieri della Sardegna in qualità di soggetti attuatori» spiega l’assessore. Le zone interne non sono state interessate solo perché a loro sono rivolti i finanziamenti del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) per lo sviluppo dell’entroterra e del turismo lento ed esperienziale, non previsti per i comuni costieri, a cui invece si rivolge il bando. All’Assessorato del Turismo sono pervenute diciotto manifestazioni di interesse presentate da altrettanti Comuni costieri della Sardegna. Successivamente, una commissione interna per la valutazione dei progetti ha proceduto alla selezione delle proposte ritenute ammissibili e all’esito dell’istruttoria sono state selezionate quattro proposte progettuali provenienti dai Comuni di Alghero, Carloforte, La Maddalena e Orosei.