Tennistavolo Sassari ai Campionati Italiani Paralimpici

SASSARI - Da giovedì a domenica il PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici. Saranno ben 210 gli atleti in gara, 180 uomini e 30 donne. Record assoluto di partecipazione. Nello specifico, 102 iscritti nella classe 1-5 (in carrozzina), 48 nella classe 6-10 (in piedi) e 43 nella classe 11 (intellettivo-relazionali). Il Tennistavolo Sassari sarà presente a Terni con ben 10 atleti. Nella classe 1-5 gareggeranno Giuseppe Demontis, Maurizio Scanu, Alberto Corradi, Giovanni Battista Sanna, Lorenzo Sanna, Grazia Turco. Inoltre c'è Maria Paola Tolu che l'anno scorso ai campionati ha conquistato la medaglia d'oro nella classe 1-5 esordienti e quella d’argento nel singolo femminile di classe 4. La società sassarese proporrà inoltre tre atleti nella classe 11: Giancarlo Idini, Alessandro Ara e Stefano Satta Ardisson. A guidare la nutrita pattuglia sassarese saranno i tecnici Pierpaolo Idini, Marco Dal Fabbro e Guido Spano.