Calcio a 5: l´Audax vince ancora

ALGHERO - Bellissima partita e terza vittoria consecutiva per l'Audax algherese nel campionato regionale di serie C2 di calcio A5. I ragazzi algheresi si sono imposti con il punteggio di 5-3 sul Mogoro grazie alla tripletta di Ciro D'Antonio ed alle reti di Andrea Sechi e Fabio Toro.



PRIMO TEMPO. Sul parquet del PalaCorbia, la sfida è iniziata in salita per i padroni di casa che si trovano in svantaggio dopo 10', ma l'uno-due di D'Antonio ha ribaltato la situazione. La prima frazione di gioco si è conclusa con la seconda rete ospite.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa è di nuovo D'Antonio ad andare in rete, ma il Mogoro non ci ta_ 3-3. I locali ci provano ancora, sono sfortunati (tre legni colpiti), ma trovano per due volte la via del gol con Sechi e Toro, per il 5-3 finale.



«Abbiamo reagito bene al primo importante step – dichiara mister Antonio Baldino - Adesso ne avremo un altro più importante, che ci vedrà impegnati per due trasferte consecutive e il 7 dicembre in casa, contro l'Alà. Ci impegneremo al massimo, questo è sicuro. Poi fra tre settimane sapremo dove ci potremo collocare in questo girone, equilibrato e impegnativo. Volevamo fare i complimenti agli amici di Mogoro per sportività e rispetto», ha concluso il tecnico catalano.