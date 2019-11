Condividi | Mariangela Pala 19:55 I Cantori della Resurrezione presentano domenica 24 novembre alle 19 la seconda edizione della manifestazione ideata dal presidente Paolo Gaspa e dal direttore artistico Fabio Fresi Porto Torres: musica corale alla festa di Santa Cecilia



PORTO TORRES - Il gioco della musica corale e la cospicua produzione musicale messa in scena nella chiesa di Cristo Risorto, hanno segnato il successo della rassegna di “Santa Cecilia in musica”. I Cantori della Resurrezione presentano domenica 24 novembre alle 19 la seconda edizione della manifestazione ideata dal presidente Paolo Gaspa e dal direttore artistico Fabio Fresi, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico.



Nella chiesa di Cristo Risorto in programma una serata di grande musica con la partecipazione di diversi gruppi corali. Dopo aver ospitato lo scorso anno il coro Città di Macomer, il coro S'Ena Frisca di Putifigari e il coro Santa Croce di Sorso, questa volta sarà il turno della Corale Vivaldi di Sassari diretta da Daniele Manca, il coro Logudoro di Usini diretto da Dario Pinna e la Cunfraria Santa Rughe di Bulzi.



Gli ospiti presenteranno diverse tipologie di coralità, come quella mista dei Cantori e della Corale Vivaldi, quella tradizionale maschile del Logudoro di Usini e quella a "cuncordu" della Confraternita di Bulzi, tutte in un unica serata per la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Una ricorrenza molto particolare e amata dai Cantori della Resurrezione, cara anche al loro fondatore, il maestro don Antonio Sanna, che iniziò la sua carriera di direttore con il suo primo concerto proprio il 22 novembre 1959, concludendola con la direzione del suo ultimo concerto il 22 novembre 2016, sempre in onore della Santa.