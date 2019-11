video Condividi | A.B. 21:43 Il Banco di Sardegna Sassari conquista il Game6 della Basketball champions league con una straordinaria rimonta. Alla Holon Toto Arena finisce 92-94 per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco Grande rimonta Dinamo in Israele



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari conquista il Game6 della Basketball champions league con una straordinaria rimonta. Alla Holon Toto Arena finisce 92-94 per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco. Il Banco studia e parte lento lasciando dettare il ritmo ai padroni di casa, Bilan unico a referto nei primi due minuti (5-2). Sprazzi biancoverdi, Vitali firma il vantaggio, gara in equilibrio nella prima metà del quarto, Pozzecco ruota i suoi uomini e la carta Jerrells si rivela vincente, 15-16. Si accendono gli attacchi, Cline e compagni provano a segnare il primo solco, il solito “The Shot” a realizzare, Pierre con 6punti e 3rimbalzi incide nella prima frazione che si chiude sul 26-25. Canestro lampo di Mclean e nuovo +1, si inceppano gli attacchi e per 2' non si segna da entrambe le parti, Sorokas scrive il primo miniallungo Dinamo. Il tecnico per proteste a coach Pozzecco accende Holon che con un parziale di 8-0 impensierisce il Banco, immediato time-out in campo. Dinamo poco lucida in difesa, le tre bombe di Pnini scrivono il +8 dei padroni di casa, Bilan ferma la fuga interrompendo il parziale di 11-0, il gioco in area premia gli ospiti, che risalgono fino alla parità sul 39-39. Due palle perse sanguinose concedono all’Hapoel un nuovo parziale, 3/3 di Foster dall’arco in un amen ed al 20’ è 50-41.



Al rientro dall'intervallo lungo, Holon apre il secondo tempo, Pierre prova a far rientrare il Banco, ma i padroni di casa scappano e la Dinamo si ritrova a -15. Pozzecco chiama time-out per spronare i suoi ragazzi, i biancoverdi riprendono fiducia trascinati da Pierre riportandosi fino al -4. Le triple di Spissu e Jerrells al 30’ valgono 68-62. Ancora l’ala canadese a dominare l’attacco Dinamo e ancora -4, Pnini è una sentenza dai 6,75 e con due bombe allontana l’offensiva sassarese (74-67). Spissu si carica la squadra sulle spalle, si lotta su ogni possesso, il layup di Evans vale il -2 a 4’ dalla fine, time-out coach Drucker. Ultimi minuti come fosse un over-time, liberi di Mclean, Pierre in contropiede per il -1, sbaglia Cline dall’arco, Jerrells cattura il rimbalzo ed Evans al 38’ scrive il vantaggio: 83-84. Ancora un time-out per la panchina israeliana, Pnini implacabile da 3, l’ultimo minuto è epica, The Shot sale in cattedra con un personale 0-5 ed il Banco ancora una volta con le unghie e con i denti rimette la testa avanti a 42” dalla fine. Pierre fa impazzire la difesa ospite, liberi a segno e +3, risposta israeliana con Richardson, un solo punto divide le due squadre a 15” dal termine. Antisportivo di Simhon su Mclean che realizza entrambi i liberi, rimessa e nuovo fallo su Mclean che stavolta fa 1/2 ed a 10” dalla sirena scrive il 90-94. Foster sbaglia dall’arco, rimbalzo e schiacciata di Williams, ma non c’è più tempo, i sassaresi conquistano il Game6 di Bcl con una straordinaria rimonta: finisce 92-94.



HAPOEL HOLON-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 92-94:

HAPOEL HOLON: Caupain 9, Williams 15, Howell 2, Cline 8, Thompson, Simhon 2, Pnini 20, Moraidi ne, Harrush ne, Foster 23, Richardson 13, Sasson ne. Coach Sharon Drucker.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 15, Mclean 10, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 2, Evans 15, Magro ne, Pierre 23, Gentile 2, Vitali 2, Jerrells 15. Coach Gianmarco Pozzecco.

ARBITRI: Marius Ciulin (Romania), Igor Mitrovski (Macedonia del nord) e Sergei Beliakov (Russia).

PARZIALI: 26-25, 50-41, 68-62.



