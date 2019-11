Condividi | Red 9:21 “Porte aperte in Piazza d´armi: domani, giornata di accoglienza e benvenuto alla Facoltà di Ingegneria e architettura. Al mattino, l´invito è rivolto agli studenti delle Scuole superiori che potranno visitare gli spazi del campus di Via Marengo. Al pomeriggio, spazio per le attività dedicate alle matricole UniCa: Porte aperte alle matricole



CAGLIARI - Comincerà alle 10 di domani, venerdì 22 novembre la giornata di accoglienza “Porte aperte in Piazza d’armi”, con cui la Facoltà di Ingegneria e architettura darà ufficialmente il benvenuto agli studenti delle Scuole superiori ed alle matricole. Ad oggi, sono già iscritti all’iniziativa 1400 studenti delle scuole di tutta l’Isola, che potranno visitare al mattino gli spazi della Facoltà: arriveranno non solo dall’Area metropolitana di Cagliari, ma anche da Porto Torres, Muravera, Sanluri, Sorgono ed Isili. E’ ancora possibile iscriversi, sia con la scuola, sia in modo autonomo. Saranno gli studenti già iscritti alla Facoltà a fare da guida ai più giovani per scoprire, attraverso il racconto di tesisti, dottorandi, ricercatori e professori, le sfide odierne e future nelle discipline insegnate. Potranno confrontarsi con studenti più grandi, che hanno svolto esperienze formative all’estero e conoscere i laboratori e le aule dove si svolgono le attività di ricerca o di didattica.



Invece, il pomeriggio sarà dedicato alle matricole, ma anche agli altri iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale: il Campus sarà a loro disposizione dalle 15.30 alle 23. Per loro, le associazioni studentesche, i rappresentanti degli studenti e la Facoltà stessa hanno organizzato momenti informativi, ma anche di socializzazione ed incontro: previste attività informative sui programmi di mobilità internazionale (Erasmus studio, Erasmus traineeship e Globus) e sulle attività delle associazioni studentesche (fra cui Aegee ed Esn), ma anche sulle attività di tesi e tirocinio disponibili nei diversi corsi di studio e sull’offerta di lauree magistrali della facoltà. Dalle 18, la parte informativa lascerà spazio ai momenti di socializzazione ed incontro, con l’apertura del “Bar Unica 2.0” ed un concerto organizzato nel piazzale che vedrà impegnati gruppi musicali con almeno un membro che faccia parte della facoltà, studente o docente.



«Si tratta di una iniziativa che la Facoltà sta sperimentando – spiegano gli organizzatori - e che mira ad avviare un rapporto più diretto sia con le scuole superiori, sia con i nostri studenti. Verranno aperte le porte del Campus per coinvolgere le matricole e gli studenti delle scuole, in momenti diversi a loro dedicati, invitandoli a scoprire le molteplici e differenti caratteristiche della professione dell’ingegnere e dell’architetto attraverso le testimonianze dirette di docenti e studenti. Non si tratta, quindi, di presentare i corsi di studio (compito delle Giornate di orientamento organizzate dal nostro Ateneo), ma di presentare una professione che, nell’affrontare le sfide del futuro, è ormai molto diversa da quanto si manifesta nei luoghi comuni che popolano l’immaginario degli studenti. Ci proponiamo, quindi, che questo possa essere l’inizio di un percorso di scoperta che aiuti lo studente a trovare la propria vocazione e a capire che quello dell’ingegnere o dell’architetto è un lavoro che riserva innumerevoli sfide, appassionanti e coinvolgenti». Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web orienta.ingarc@unica.it.



