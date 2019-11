Condividi | Red 19:06 Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. Ieri, i Baschi verdi ed i Cinofili della Seconda Compagnia hanno tratto in arresto un 28enne residente nel popoloso quartiere cagliaritano Spacciatore arrestato a Sant´Elia



CAGLIARI - Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti. Ieri (mercoledì), i Baschi verdi ed i Cinofili della Seconda Compagnia hanno tratto in arresto un 28enne residente nel quartiere Sant'Elia. I finanzieri, transitando in serata vicino a Piazza Lao Silesu, hanno notato un andirivieni di diverse persone verso un soggetto, che dopo un breve contatto, con fare circospetto, si allontanava brevemente verso alcune aiuole della piazza, per poi tornare e consegnarli qualcosa: un comportamento tipico dell’attività di spaccio.



Dopo una veloce attività di appostamento, i militari hanno deciso di intervenire e sottoporre a controllo il presunto spacciatore: le operazioni, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile antidroga, consentono di trovare, addosso alla persona o nascosti in alcuni nascondigli ricavati vicino alle aiuole, 72,57grammi di marijuana (divisi in venticinque dosi), 6,9grammi di hashish (tre dosi), 10,08grammi di cocaina (sedici dosi) e 155euro in banconote di diverso taglio. Lo spacciatore, capita la situazione, ha tentato di sottrarsi ai finanzieri: ne è nato un piccolo inseguimento ed una colluttazione al termine della quale un Basco verde è rimasto leggermente contuso. L'uomo, arrestato per spaccio resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato posto ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato mercoledì 27 novembre.



