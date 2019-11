Condividi | Red 10:17 Come ogni anno, la Libreria di Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, rinnova il consueto appuntamento con i laboratori creativi e di educazione alla lettura per bambini e bambine di età dai quattro anni in su. Si inizia domani sera, con divertenti letture ed una gustosa merenda per inaugurare la nuova stagione Laboratori creativi alla Cyrano



ALGHERO - Come ogni anno, alla Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, si rinnova il consueto appuntamento con i laboratori creativi e di educazione alla lettura per bambini e bambine di età dai quattro anni in su. Si inizia domani, sabato 23 novembre, alle 17, con divertenti letture ed una gustosa merenda per inaugurare la nuova stagione.



La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303 o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.