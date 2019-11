video Condividi | Cor 13:28 Donne e violenza: i versi di Carmelita Zedda



Su Alguer.it un estratto della trasmissione radiofonica settimanale di approfondimento politico-culturale condotta da Nicola Nieddu - "Linea Diretta" - con la partecipazione dell´ex sindaco di Alghero Mario Bruno. A Radio Onda Stereo Carmelita Zedda, maestra e poetessa in lingua algherese, che in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne regala alcuni versi toccanti.