Condividi | Cor 19:08 Smottamento e massi sulla carreggiata, fortunatamente nessuna auto in transito è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero e le forze dell´ordine Grossi massi sull´Alghero-Bosa



ALGHERO - Smottamento con frana sulla Strada provinciale 105, la panoramica Alghero-Bosa. Nel primo pomeriggio odierno (domenica) sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero e i carabinieri.



La strada è stata chiusa per la presenza di grandi massi lungo la carreggiata ed è stata immediatamente informata la competente Provincia per tutti gli adempimenti del caso. Fortunatamente nessun masso ha colpito le auto in transito.



Si tratta del secondo episodio avvenuto in poche settimane [



Nella foto: i massi in mezzo alla carreggiata sulla strada panoramica tra Alghero e Bosa Commenti ALGHERO - Smottamento con frana sulla Strada provinciale 105, la panoramica Alghero-Bosa. Nel primo pomeriggio odierno (domenica) sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero e i carabinieri.La strada è stata chiusa per la presenza di grandi massi lungo la carreggiata ed è stata immediatamente informata la competente Provincia per tutti gli adempimenti del caso. Fortunatamente nessun masso ha colpito le auto in transito.Si tratta del secondo episodio avvenuto in poche settimane [ LEGGI ]. La grande quantità di acqua caduta sul territorio, unita alle condizioni del suolo roccioso particolarmente friabile, rendono pericolosa la situazione in quei punti sprovvisti di barriere e reti.Nella foto: i massi in mezzo alla carreggiata sulla strada panoramica tra Alghero e Bosa