L'iniziativa della Fidapa e della Rete delle donne di Alghero è in programma questa sera, nella Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dalla Nazioni unite allo scopo di denunciare, riflettere e prevenire forme di aggressività e brutalità In cerchio contro la violenza ad Alghero



ALGHERO - “In cerchio contro la violenza” è l’iniziativa della Fidapa e della Rete delle donne di Alghero per oggi (lunedì), alle 18.30, nella Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dalla Nazioni unite allo scopo di denunciare, riflettere e prevenire forme di aggressività e brutalità. Le donne presenti leggeranno testimonianze di bambine e donne violentate o uccise, cui seguirà la storia della ninfa canterina Tacita Muta, a cura di Neria de Giovanni.



Un momento di riflessione insieme, anche grazie alla mostra allestita in Torre con le opere eseguite dagli alunni della Scuola Primaria di Sant'Agostino e da altri bambini, insieme ai disegni, alle testimonianze e messaggi di solidarietà a tutte le bambine, ragazze e donne vittime di abusi, discriminazioni e violenza, raccolte nel "telo bianco" steso lungo la circonferenza della Torre. Le due associazioni ribadiscono il "no" alla violenza con una giornata di riflessione e di solidarietà alle vittime, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma della violenza di genere ed educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità e all'uguaglianza.