Nuovi appuntamento organizzati per la settimana dell´Università per le tre età. Domani, il pittore Manlio Masu terrà una conferenza sugli artisti veneti di fine Ottocento. Giovedì, il colonnello Bruno Mariani parlerà dell´Aeroporto di Alghero nella storia dell´Aeronautica militare Arte e storia per l´Ute Alghero



ALGHERO - Nuovi appuntamento organizzati per la settimana dell'Università per le tre età. Domani, martedì 26 novembre, l'artista Manlio Masu (pittore e scultore) terrà una conferenza dal titolo “Artisti veneti di fine Ottocento: visita ad una mostra”. Giovedì 28, il colonnello Bruno Mariani, comandante del Distaccamento aeroportuale di Alghero, parlerà de “L’aeroporto di Alghero nella storia dell’Aeronautica militare”. Entrambi gli incontri verranno ospitati dalla sede dell'Ute, in Via Sassari 179, alle 16.30.



Nella foto: presidente dell'Ute Alghero Marisa Castellini