Alghero Bike sul podio di Capoterra

ALGHERO – Ancora buone prove per i portacolori del sodalizio algherese impegnati nella terza prova del Gran prix “Efisio Melis”. Nella prova dei 60', si conferma Stefano Piras, che centra la terza vittoria consecutiva nella Master 2 ed ora guida la classifica di categoria a punteggio pieno.



La mattina è iniziata con l'ottima prova dell'esordiente Matteo Sanna nella categoria Esordienti da 30' a disposizione. Nei 40' di gara, invece, Giovanni Manzottu conquista la seconda piazza nella M6.



Ancora un podio, stavolta nella Master Woman, con il terzo posto di Bianca Maria Manca. Infine, il presidente dell'AlgheroBike Luciano Catogno chiude al sesto posto nella Master 5.