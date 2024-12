S.A. 12:58 Alghero Bike trionfa a Pattada Grandi risultati degli atleti algheresi al Campionato Regionale CX. La prossima gara si disputerà proprio ad Alghero il 12 gennaio 2025 nella pineta di Maria Pia, in occasione del Campionato Regionale Giovanile di Ciclocross



ALGHERO - Pattada ha ospitato domenica una splendida giornata di sport in occasione del Campionato Regionale CX (JU-MASTER) - 3^ Coppa Comune di Pattada, una competizione organizzata con grande professionalità dagli amici della SC Pattada. L’evento ha offerto un mix perfetto di agonismo, sportività e passione per il ciclismo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La squadra di Alghero Bike ha lasciato il segno, portando a casa risultati di grande prestigio grazie alle straordinarie prestazioni dei suoi atleti: Giulia Delogu: 1° posto nella categoria Donna Allievi 1° anno; Pietro Nieddu: 3° posto nella categoria Esordienti 2° anno; Federico Serra: Ottima prestazione nella categoria Esordienti 2° anno; Sandro Marras: 2° posto nella categoria Master 5; Giovanni Manzottu: 2° posto nella categoria Master 7; Luciano Catogno: Ottima prestazione nella categoria Master 6



«Un applauso speciale va ai nostri G6, che hanno concluso con entusiasmo e determinazione la loro carriera promozionale. Dal 1° gennaio, questi giovani talenti entreranno ufficialmente nella categoria Esordienti, pronti a nuove sfide e a scrivere altre pagine di successi. Alghero Bike augura loro un percorso ricco di soddisfazioni e traguardi. La giornata è stata un vero e proprio trionfo dello sport, non solo per i risultati agonistici, ma anche per lo spirito di condivisione e amicizia che ha caratterizzato l’evento. Un sentito ringraziamento va alla SC Pattada per l’eccellente organizzazione e l’ospitalità, che hanno reso questa manifestazione indimenticabile» il messaggio della società. La prossima gara si disputerà proprio ad Alghero il 12 gennaio 2025 nella pineta di Maria Pia, in occasione del Campionato Regionale Giovanile di Ciclocross.