S.A. 17:19 Alghero Bike in trasferta a Pula In una splendida giornata di sole e su un percorso impeccabile, si sono sfidati atleti delle categorie Master e Ragazzi. I risultati dell´Alghero Bike



ALGHERO - Ieri, a Pula, si è svolto il 2° Trofeo Su Guventeddu, organizzato dall'ASD della Pulsar Mtb. In una splendida giornata di sole e su un percorso impeccabile, si sono sfidati atleti delle categorie Master e Ragazzi. Tra i Master, Sandro Marras si è imposto con una performance eccezionale, dominando la sua categoria e classificandosi tra i primi cinque della batteria. Ottime prestazioni anche per Gigi Ruiu e Luciano Catogno, che hanno ben rappresentato la squadra.



Passando alle categorie giovanili, Giulia Delogu ha brillato tra le Donne Allieve, conquistando un meritatissimo secondo posto. Nella categoria Esordienti, Pietro Nieddu ha ottenuto un ottimo 5° posto, seguito da Federico Serra in 10ª posizione. Infine, grande entusiasmo per i più piccoli della categoria promozionale G6, che continuano a stupire con i loro costanti progressi e la passione che portano in gara.