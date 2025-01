S.A. 16:50 Alghero ospita il 4° Trofeo Maria Pia di Ciclocross Il percorso sarà lo stesso degli anni scorsi, nella Pineta di Maria Pia, un tracciato tecnico e spettacolare, pronto a mettere alla prova i partecipanti e offrire uno spettacolo imperdibile per il pubblico



ALGHERO - Domenica 12 gennaio 2025 Alghero si prepara a vivere una giornata di grande spettacolo sportivo con il 4° Trofeo Maria Pia (ore 10 la partenza), una gara di ciclocross organizzata da Alghero Bike e valevole come Campionato regionale giovanile di Ciclocross. Inoltre, l'evento segnerà la chiusura del 3° Trofeo Adriano Testone, un appuntamento molto atteso nel calendario ciclistico regionale.



Il percorso sarà lo stesso degli anni scorsi, nella Pineta di Maria Pia, un tracciato tecnico e spettacolare, pronto a mettere alla prova i partecipanti e offrire uno spettacolo imperdibile per il pubblico. Immerso nel verde e a pochi passi dal mare, il circuito promette di regalare emozioni uniche sia ai ciclisti che agli spettatori. La gara è patrocinata dal Comune di Alghero e realizzata con il supporto e la collaborazione degli Amici del Rugby, che metteranno a disposizione la propria sede adiacente al percorso.