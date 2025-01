Cor 7:00 Ciclocross, 4° Trofeo Maria Pia un successo Una folla entusiasta ha assistito alla quarta edizione del Trofeo Maria Pia, Gran Prix Adriano Testone, un evento di ciclocross che ha riunito atleti e appassionati da tutta la Sardegna.



ALGHERO - Domenica 12 gennaio 2025 Una folla entusiasta ha assistito alla quarta edizione del Trofeo Maria Pia, un evento di ciclocross che ha riunito atleti e appassionati da tutta la Sardegna. Il Trofeo Maria Pia, ormai appuntamento fisso nel calendario degli eventi ciclistici invernali, si è svolto su un circuito tecnico e spettacolare disegnato nella Pineta di Maria Pia ad Alghero. La gara, parte del Gran Prix Adriano Testone, ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti suddivisi in diverse categorie, dai giovani delle categorie giovanili agli esperti delle categorie Elite e Master.



Un Circuito Impegnativo e Spettacolare. Il tracciato, lungo 5 chilometri, ha messo alla prova le abilità tecniche e fisiche degli atleti, con tratti di sterrato, salite impegnative, discese tecniche e ostacoli artificiali che hanno reso la competizione avvincente per il pubblico. La pioggia caduta nei giorni precedenti ha reso il terreno compatto ma scivoloso, aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà e spettacolo.



Le Categorie Giovanili Aprono le Danze. La giornata è iniziata con le categorie giovanili, dove i piccoli ciclisti hanno dimostrato grande passione e talento, affrontando il circuito con determinazione e coraggio. Il momento clou della giornata è stato senza dubbio la gara della categoria junior Elite e under, caratterizzata da sfide serrate e una gestione impeccabile del tracciato da parte degli atleti. Anche i Master hanno offerto uno spettacolo avvincente, confermando l’alto livello di competizione e partecipazione.



La manifestazione, organizzata dalla Alghero Bike, è stata un successo sotto ogni punto di vista. Oltre alla gara, il pubblico ha potuto godere di stand gastronomici allestiti dagli Amatori Rugby Alghero, che hanno anche ospitato le premiazioni. La squadra Alghero Bike ha conquistato importanti risultati nel Gran Prix Adriano Testone. Sandro Marras ha portato a casa la maglia del Grand Prix nella categoria M5, mentre Giulia Delogu ha trionfato tra le Allieve donne 1 anno. Fabio Farinelli ha ottenuto un ottimo secondo posto negli Esordienti 1 anno, e Simona Lecca si è distinta nella categoria Women 6.



Alla presenza del Sindaco di Alghero, Raimondo Caciotto, e dell’Assessore Enrico Daga, gli organizzatori hanno voluto ringraziare i volontari, gli sponsor e il Comune di Alghero per il supporto fornito, che ha permesso la perfetta riuscita della manifestazione. Con un’edizione 2025 che ha superato ogni aspettativa, il Trofeo Maria Pia si conferma tra le gare di ciclocross più amate e attese del calendario regionale. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di un’edizione ancora più emozionante.