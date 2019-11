Condividi | Red 10:37 Venerdì, nuovo appuntamento per il ciclo di incontri con l´autore alla Libreria Cyrano. Protagonista della serata sarà Zucca, che presenterà “Il delitto di Saccargia”, noir pubblicato da Newton, che tanto successo ha riscosso tra i lettori. Con l´autore, interverrà Elias Vacca Libri: Gavino Zucca ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 29 novembre, nuovo appuntamento per il ciclo di incontri con l'autore alla Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Protagonista della serata sarà Gavino Zucca, che presenterà “Il delitto di Saccargia”, noir pubblicato da Newton, che tanto successo ha riscosso tra i lettori. Con l'autore, interverrà Elias Vacca.



Gavino Zucca è laureato in Fisica ed in Filosofia ed è specializzato in Progettazione di sistemi informatici. È nato a Sassari, dove è tornato a vivere dopo aver trascorso oltre trent'anni a Bologna, dove ha lavorato all'Eni come project manager, prima di dedicarsi all'insegnamento della Fisica nella scuola superiore. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti partecipando a premi letterari in tutta Italia. La Newton compton ha pubblicato “Il mistero di Abbacuada”, “Il giallo di Montelepre” ed “Il delitto di Saccargia”, dedicati alle indagini del tenente Giorgio Roversi.



Sembra a prima vista un banale incidente ad avere provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un particolare insospettisce i Carabinieri: a una cinquantina di metri dalla vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo, deceduto per un colpo di pistola alla testa. Il tenente Roversi, che sperava di ottenere un permesso per andare a Bologna, viene invece inviato sul luogo per sostituire il comandante, vittima di un infortunio. Mazzoni era un rappresentante di commercio e noto don Giovanni locale, con la passione per i lavori di intaglio sul legno e la pessima abitudine di rappresentare, nelle sue opere, in modo sibillino e ambiguo, le sue conquiste. Alcune piccole stranezze, e soprattutto la scoperta di una testa di gallo mozzata nei terreni di Mazzoni, inducono Roversi a non chiudere subito il caso. Il tenente è convinto che nelle statuette di Mazzoni si trovino delle indicazioni per far luce sulla sua morte e che seguendo una di quelle piste riuscirà a risolvere il mistero. Un cadavere accanto alla basilica di Saccargia sconvolge i piani del tenente Roversi.



