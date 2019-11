Condividi | Cor 12:40 Non solo Emis Killa sul palco di Alghero la notte di San Silvestro. Nel calendario potrebbe entrare anche lo spettacolo di Roy Paci. Martedì la presentazione ufficiale del calendario del Capodanno 2019-2020. Attesa per l´ufficializzazione degli spettacoli Cap d´Any di Joia: martedì presentazione



ALGHERO - Cerchio chiuso nel "quarter" generale della Fondazione Alghero per il Cap d'Any 2019-2020, il primo marchiato dalla nuova amministrazione comunale con a capo Mario Conoci. Ed a giudicare da tutto, non deve essere stata una passeggiata allestire un calendario all'altezza del consolidato blasone della Riviera del Corallo. Si arriva dal successo del doppio Capodanno del 2018 e la concorrenza attuale di Olbia si fa davvero sentire.



In attesa dell'ufficializzazione, nonostante il riserbo assoluto, trapelano le indiscrezioni degli artisti chiamati al brindisi del Cap d'Any. Oltre ad



Attesa finita. E' prevista per la giornata di martedì nella Sala Mosaico del Museo Civico Archeologico, la conferenza stampa di presentazione del calendario completo degli eventi e delle manifestazioni. Il lungo programma che avrà inizio dal 5 dicembre verrà presentato dal Sindaco Mario Conoci, dal Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, dall'Assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi, con la partecipazione dei referenti delle associazioni che collaborano alla realizzazione degli eventi.



