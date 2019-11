Condividi | Cor 16:20 C´è ansia da prestazione ad Alghero e non potrebbe essere altrimenti: dopo lo show internazionale del 2019 e i ritardi accumulati quest´anno, anche la presentazione della star a Olbia preoccupa Cap d´Any, si lavora per Emis Killa



ALGHERO - Bocche cucite ad Alghero dove si cerca di chiudere il nome ad effetto per la notte di San Silvestro. Ed alla portata ci sarebbe una fitta schiera di rappers più o meno sulla cresta dell'onda. In pole position Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa.



Il rapper di Vimercate appena 30enne, con all'attivo quattro album di successo, piace soprattutto ai teenager e potrebbe ben figurare sul palco del Cap d'Any dell'area portuale. La stessa zona che ospiterà dal 29 dicembre una fiera enogastronomica finanziata dalla Camera di Commercio.



