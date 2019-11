Condividi | A.B. 13:02 Il sodalizio algherese ha «sollevato dall´incarico di allenatore della prima squadra» il tecnico e, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo mister. Letale la sconfitta casalinga subita sabato, 2-15 dalla C´è chi ciak, sul parquet del PalaCorbia, nel match valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 Futsal: esonerato mister Cossu



ALGHERO - «La Asd Futsal Alghero comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Fabio Cossu». Inizia così la nota del sodalizio giallorosso, che ha deciso di cambiare la guida tecnica della squadra che ha esordito in questa stagione nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.



Letale la sconfitta casalinga subita sabato, 2-15 dalla C'è chi ciak, sul parquet del PalaCorbia. «La società giallorossa ringrazia mister Cossu per l’impegno e il lavoro svolto nel corso di questi due anni e mezzo – prosegue la nota - caratterizzati da importanti successi e traguardi raggiunti, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e sportivo».



Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore. Decisione delicata, visto che la Futsal è attesa da tre scontri diretti in chiave salvezza, a partire da quello in programma sabato 30 novembre, sul campo della Delfino Cagliari.



