Ecco le immagini da Alghero in occasione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dalla Nazioni unite allo scopo di denunciare, riflettere e prevenire forme di aggressività e brutalità. Fidapa e Rete delle Donne in cerchio insieme per denunciare ogni forma di sopruso e violenza.