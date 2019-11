Condividi | A.B. 22:19 La giovane portacolori del Tc Alghero, dopo le vittorie ad Ozieri e ad Alghero, solleva anche il trofeo “Città di Arzachena”. Nel Campionato Invernale, fermi i ragazzi, le ragazze battono 0-3 il Tc Elmas in trasferta Tennis: Ogno vince ancora



ALGHERO - Ennesimo trofeo vinto da Anastasia Ogno in stagione. Dopo le vittorie consecutive nei tornei di Ozieri e di Alghero, la portacolori del Tc Alghero ha sollevato anche il trofeo “Città di Arzachena” di Terza e quarta categoria. Dopo aver superato in semifinale Secchi (Tc Palau) con un doppio 6-1, Ogno ha regolato con un netto 6-2, 6-0 in finale la 3.4 olbiese Roccaforte (Tc Terranova).



Prossimo appuntamento per lei, in questo fine settimana, il torneo di Palau. Anastasia fa anche parte della squadra del Tc Alghero che partecipa alla Seconda serie femminile del Campionato invernale, che domenica ha sbancato per 0-3 i campi del Tc Elmas, grazie alle vittorie nei singolari della stessa Ogno e di Claudia Bardino e del doppio Ogno/Martina Ingrao.



Con questo risultato, le algheresi continuano il loro cammino a punteggio pieno in testa al girone e domenica 1 dicembre osserveranno un turno di riposo. Sempre domenica, tornerà in campo la squadra maschile, che domenica ha riposato in Seconda serie.



