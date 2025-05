S.A. 19:23 Le sorelle Dessolis in semifinale al Forte Village Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, hanno avuto la meglio con un netto 6-0, 6-1 su Lucrezia Musetti e sulla moldava Anastasia Ganja. Domani, sfideranno per un posto in finale Deborah Chiesa e Dalila Spiteri



PULA - Prosegue la bella cavalcata di Barbara e Marcella Dessolis, che accedono alle semifinali del doppio femminile del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.



Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, hanno avuto la meglio con un netto 6-0, 6-1 su Lucrezia Musetti e sulla moldava Anastasia Ganja. Domani, sfideranno per un posto in finale Deborah Chiesa e Dalila Spiteri, che hanno regolato con altrettanta facilità (6-1, 6-2) la coppia numero 2 del tabellone, quella composta dalla romena Arina Gabriela Vasilescu e dalla statunitense Gabriela Vilar.

La parte alta del tabellone vedrà invece le teste di serie numero 3 Sofia Rocchetti e la spagnola Ariana Geerlings contro la serba Teodora Kostovic e l'elvetica Katerina Tsygourova.



Nella foto: Barbara e Marcella Dessolis