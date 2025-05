S.A. 15:37 Itf: l´algherese Carboni fermato in semifinale Sui campi del Forte Village, il 19enne algherese, è stato sconfitto in due ore e mezza di gioco dal numero 1 del seeding, il britannico Paul Jubb. Sconfitta anche nella semifinale del doppio per Carboni e Furlanetto



ALGHERO - Si ferma in semifinale la cavalcata di Lorenzo Carboni vola in semifinale nel singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Il 19enne algherese, in tabellone grazie a una wild card, è stato sconfitto 2-6, 6-3, 6-4 in due ore e mezza di gioco dal numero 1 del seeding, il britannico Paul Jubb. Sconfitta anche nella semifinale del doppio per Carboni che, con Marco Furlanetto, ha ceduto 6-1, 7-5 il pass per la finale alla coppia numero 4 del torneo, quella composta dall'ucraino Oleksandr Ovcharenko e lo spagnolo Carlos Sanchez Jover.



Nella foto (di Antonio Burruni): Lorenzo Carboni