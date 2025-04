Cor 10:16 Doppietta italiana al Forte Village Gabriele Piraino e Nuria Brancaccio si aggiudicano il quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula



CAGLIARI - Gabriele Piraino e Nuria Brancaccio si aggiudicano il quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.



Nel singolare maschile, in una fila tra due tennisti non compresi tra le teste di serie, l'italiano Piraino si è imposto 6-3, 6-4 in due ore e 4' sullo spagnolo Max Alcala Gurri. Nel femminile, la testa di serie numero 1 Brancaccio l'ha spuntata 6-7(2), 6-4, 6-1 in due ore e 42' sulla tedesca Nastasja Schunk, numero 3 del seeding. Intanto, con il primo turno delle qualificazioni maschili, è già iniziato il quinto Itf su questi campi.