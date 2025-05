S.A. 8:24 Serie C, il Tc Alghero festeggia la doppia salvezza Sui campi del Ct Macomer, ai ragazzi algheresi è bastato vincere i primi due singolari in programma nel match di ritorno. I punti decisivi sono stati firmati da Luca Caminiti e Nicolò Serra



ALGHERO - Dopo la salvezza raggiunta dal Tc Alghero-Capricci nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre, anche la squadra maschile del circolo algherese conferma la categoria anche per il 2026. Forte della vittoria per 5-1 all'andata sui campi del Ct Macomer, ai ragazzi algheresi è bastato vincere i primi due singolari in programma nel match di ritorno, disputato domenica sul green set di casa. I punti decisivi sono stati firmati da Luca Caminiti (che ha regolato 6-3, 6-0 Davide Corrias) e Nicolò Serra (che ha battuto 6-4, 7-6 Nicola Manca).