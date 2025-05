Cor 18:22 Tennis, il Tc Alghero vince l´andata playout di C Ottimo risultato per il Tc Alghero, che nel match d´andata dei playout salvezza del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre sbanca per 5-1 i campi del Ct Macomer



ALGHERO - Ottimo risultato per il Tc Alghero, che nel match d'andata dei playout salvezza del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre sbanca per 5-1 i campi del Ct Macomer.



La vittoria è arrivata grazie ai successi in singolare di Nicolò Serra (doppio 6-2 su Alberto Scintu), Michele Fois (6-1, 6-0 su Nicola Manca) e Gabriele Marras (6-3, 6-0 su Davide Corrias) e dai doppi Fois/Marras (6-1, 6-1 su Scintu/Corrias) e Serra/Caminiti (6-3, 6-3 su Manca/Citzia).



Luca Caminiti, reduce dai positivi Campionati regionali di Terza categoria, dove si è issato fino alla finale prima di doversi ritirare per un infortunio, ha ceduto 6-4, 6-2 il suo punto del singolare contro Federico Citzia.



Nella foto: Michele Fois, Nicolò Serra, Gabriele Marras e Luca Caminiti.