Si sblocca il progetto dell´ex Amministrazione comunale di Alghero finanziato dalla Giunta Pigliaru: lavoro a tempo determinato per 8 mesi a 20 ore settimanali presso la Fondazione Alghero. Pratiche gestite dal Centro per l'impiego di Alghero Lavoras, 8 assunzioni al Quarter



ALGHERO - Si sblocca Lavoras anche in Fondazione Alghero, il progetto a cui aveva partecipato con successo l'ex Amministrazione comunale finanziato dalla Giunta Pigliaru. 8 i profili professionali inseriti nel primo avviso pubblicato dal Centro per l’impiego di Alghero, ai quali l'ente del Quarter presieduto da Andrea Delogu proporrà il contratto a tempo determinato per 8 mesi a 20 ore settimanali. Il bando sarà pubblicato nelle prossime ore direttamente dall'Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro ed è riferito ai cantieri di nuova attuazione.



La Fondazione cerca un istruttore direttivo-Tecnico informatico esperto in programmazione e applicazioni siti web (è sufficiente un diploma di scuola media superiore); 2 istruttori tecnici informatici-Tecnico web (possono partecipare anche i periti); un impiegato tecnico/Capo cantiere; 2 Operai specializzati/Giardiniere con abilitazioni; 2 Operaio qualificato/Potatore con abilitazioni. Tutti i candidati dovranno necessariamente essere disoccupati o inoccupati al momento della presentazione delle domande ed essere iscritti al Centro per l’impiego (al quale possono essere richieste tutte le informazioni).



Tutte le prove si svolgeranno previa formale convocazione con indicazione della data e luogo di svolgimento della prova. Si provvederà alla nomina di un'apposita commissione di valutazione e la prova di idoneità verterà in un colloquio orale sull'accertamento delle competenze tecniche e competenze linguistiche al quale seguirà una prova pratica di verifica su pc della conoscenza e uso dei programmi indicati nell'avviso (nel caso dei tecnici web) ed in campo (per i tecnici e giardinieri).