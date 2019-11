Condividi | Red 12:09 L´Università per le tre età di Alghero inizia il mese di dicembre con tre conferenze ospitate, entrambe alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179 e tenute martedì dallo psicologo e psicoterapeuta Pierluigi Pirovano, dal cardiologo e medico di base Carlo Sini e dalla scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa Prima settimana per il dicembre dell´Ute Alghero



ALGHERO – L'Università per le tre età di Alghero inizia il mese di dicembre con tre conferenze ospitate, entrambe alle 16.30, nella sede di Via Sassari 179. Martedì 3, lo psicologo e psicoterapeuta Pierluigi Pirovano parlerà di “Saggezza? Serenità?. Cosa dice in proposito la Psicologia”.



Mercoledì 4, il cardiologo e medico di base Carlo Sini illustrerà “La matematica nel cuore”. Giovedì 5, la scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, terrà una conferenza intitolata “Tra devozione e magia. L’Indovina di Orotelli. Streghe nella Sardegna del Settecento”.



