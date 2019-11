Condividi | Antonio Burruni 10:19 Seconda sfida casalinga consecutiva per la compagine algherese, che questa sera ospita al PalaCorbia lo Spirito Sportivo Cagliari nel match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie B di pallacanestro femminile Basket: Mercede ancora in casa



ALGHERO - Seconda sfida casalinga consecutiva per la Mercede Alghero nel campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Questa sera (sabato), alle 18.30, le algheresi ospiteranno al PalaCorbia lo Spirito Sportivo Cagliari per il match valido per la terza giornata del girone di ritorno.



La compagine algherese torna sullo stesso parquet a tre giorni dalla sconfitta subita a domicilio (62-78) per mano del New basket Ploaghe. E' la quinta sconfitta nelle ultime sei partite (e quarta consecutiva) per la Mercede, che aveva iniziato la stagione con un filotto di tre successi consecutivi, ma ora sta mostrando difficoltà soprattutto dal punto di vista della concentrazione e del carattere.



Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, la rientrante Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri. Ancora assente la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020).