La compagine algherese cede per 4-1 sul campo della Delfino, nel match valido per il campionato regionale di serie C1. Di Todde, su calcio di punizione, la rete giallorossa che ha chiuso il primo tempo sull´1-1 Calcio a 5: Futsal ko a Cagliari



ALGHERO - La Futsal Alghero cade 4-1 al Pala Monte Acuto, tana della Delfino Cagliari, nel match valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Buon primo tempo dei giallorossi, costretti però ad inseguire dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore.



Prima dell’intervallo, Todde, su punizione, firma il pari. Nella ripresa, la squadra di mister Canu viene punita da episodi e non riesce a concretizzare le occasioni create, andando sotto altre tre volte.



