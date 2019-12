Condividi | A.B. 19:08 Nel match valido per il campionato nazionale di serie D, i sassaresi battono 2-0 il Cassino sul manto erboso del Vanni Sanna. Nei primi 25´ di gioco, Francesco Virdis e Marco Cabeccia liquidano la pratica e rilanciano la corsa biancoceleste Serie D: vittoria all´inglese per il Latte Dolce



SASSARI - Vittoria all'inglese per il Sassari Latte Dolce. Nel match valido per il campionato nazionale di serie D, i sassaresi battono 2-0 il Cassino sul manto erboso del Vanni Sanna. Nei primi 25' di gioco, Francesco Virdis e Marco Cabeccia liquidano la pratica e rilanciano la corsa biancoceleste



PRIMO TEMPO. La novità è Matteo Gadau in mediana, con Tony Gianni impiegato da terzino destro. Cassino subito pericoloso in area sassarese, ma il tentativo non si concretizza. Al 10’, Daniele Molino serve Nino Pinna. Defilato, il classe 2001 rimette in mezzo e serve alla perfezione Virdis, che arriva puntuale all’appuntamento con il gol e porta in vantaggio il Latte Dolce. Al 25’, arriva il raddoppio: punizione di Molino, tocco sotto misura di capitan Cabeccia e 2-0. Giallo a Darboe per un fallo su Gadau. Alessandro Lai sventa in tuffo, di pugni, la possibile minaccia. Al 39', incursione di Pinna sulla destra, salva in corner Della Pietra. Un minuto di recupero concesso dall'arbitro D’Aunasio e si va negli spogliatoi sul 2-0.



SECONDO TEMPO. Al 49’, una splendida azione conclusa a rete da Molino su imbeccata di Virdis viene vanificata da una dubbia segnalazione di offside. Al 72’, un presunto intervento falloso di Federico Pireddu è punito con il calcio di rigore: Abreu va sul dischetto, ma Lai sfodera l’intervento d’autore e nega il gol all’avversario. Portiere sassarese ancora pronto poco dopo. Semirovesciata di Daniele Bianchi, ma si resta sul 2-0. in semi rovesciata: è sempre 2-0. Tre i minuti di recupero assegnati, ma il risultato non cambia più.



SASSARI LATTE DOLCE-CASSINO 2-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu (46’st Tuccio), Gianni, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gadau (45’st Fini), Nuvoli, Virdis (36’st Patacchiola), Molino (26’ st Palmas), Pinna. Allenatore Stefano Udassi.

CASSINO: Della Pietra, Negro (26’st Scibilia), Ricamato, Tribelli, Abreu, Centra, Tomassi (30’st Salena), Orlando (16’st Cocorocchio), Mazzei, Darboe, De Marco (38’st Miele). Allenatore Corrado Urbano.

ARBITRO: Francesco D’Aunasio di Faenza.

