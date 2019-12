video Condividi | A.B. 21:00 «Su Alghero ci ho messo la faccia»

Il Palacongressi così può rinascere



«Un´incompiuta gigantesca come il Palacongressi avrà nuova vita». Il Comune di Alghero riceverà un contributo complessivo di 3 milioni di euro, di cui 1 milione per interventi di manutenzione ordinaria e 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria. «E´ la più grande soddisfazione, ci avevo messo la faccia ed oggi arriva un risultato importante per Alghero» sottolinea Michele Pais che ringrazia con grande soddisfazione la Giunta, il presidente Solinas e l´intera Maggioranza.