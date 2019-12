video Condividi | A.B. 22:02 Un incredibile 22-0 parziale, una terza frazione spettacolare: la Dinamo, priva dell´influenzato coach Gianmarco Pozzecco, domina la Leonessa Brescia. Al PalaSerradimigni, nel match valido pe il campionato Lba, finisce 76-70 E´ un Banco da urlo, Brescia ko



SASSARI - Un incredibile 22-0 parziale, una terza frazione spettacolare: la Dinamo, priva dell'influenzato coach Gianmarco Pozzecco, domina la Leonessa Brescia. Al PalaSerradimigni, nel match valido pe il campionato Lba, finisce 76-70-



Apre Pierre in contropiede, Brescia subito impattante dall’arco, 2-6 in avvio. Mini-break sassarese, Spissu ristabilisce gli equilibri, la Dinamo lavora bene in difesa con Pierre, Evans produce punti importanti. Rotazioni per coach Casalone, la Leonessa risponde colpo su colpo, è il quarto delle difese: dopo 10’ è 15-15. Brescia prova ad allungare, la Dinamo a cronometro fermo rosicchia punti nonostante il 50percento dalla lunetta nella seconda frazione. Sul +4 ospite è time-out Banco. Biancoblu contratti, tecnico al nervoso Miki Vitali. La Leonessa scappa fino al +9, Spissu si carica la squadra sulle spalle e con Jerrells argina l’offensiva ospite, ma Casalone chiede nuovamente il minuto (25-34 al 16’). In casa Brescia si accende Abass, Evans riprende a segnare e si conferma top scorer del primo tempo (5/5 da 2), Laquintana manda a segno la sesta tripla di squadra su 12 tentativi, Bilan nel finale rende meno pesante il passivo: al 20 è 39-42.



Al rientro dall'intervallo lungo, le triple di Spissu e Miki Vitali costruiscono la parità ed il successivo sorpasso, Brescia rimane inerme di fronte ad una Dinamo che risale pian piano ed a cavallo tra primo e secondo tempo concretizza un parziale di 16-0 (dal 34-42 al 50-42). Esposito chiama time-out, ma la Leonessa non si scuote, l’incredibile parziale prosegue fino al 22-0, Moss sblocca i suoi dopo 6’30” di black-out: 56-44 al 26’. La Leonessa prova a rialzare la testa con Moss, ma è la serata di Spissu, 16esimo punto per lui e +11 Dinamo, Brescia rosicchia punti ed al 30 è 61-54. La Leonessa sembra non mollare, due bombe a testa di Gentile e Jerrells provano al 34’ a sigillare con largo anticipo il match, la panchina ospite sul 74-61 chiama time-out. Brescia lotta, ma i padroni di casa gestiscono bene il vantaggio nel finale e conquistano un’altra importantissima vittoria in chiave Final 8.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-GERMANI BRESCIA 76-70:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 16, Mclean 1, Bilan 12, Bucarelli, Devecchi, Evans 20, Magro ne, Pierre 3, Gentile 5, Vitali 9, Jerrells 10. Coach Edoardo Casalone.

GERMANI BRESCIA: Zerini 6, Warner 10, Abass 11, Cain 8, Vitali 6, Laquintana 6, Lansdowne 2, Dalcò ne, Guariglia, Moss 13, Sacchetti 8. Coach Vincenzo Esposito.

ARBITRI: Roberto Begnis, Mark Bartoli e Gianluca Capotorto.

PARZIALI: 15-15, 39-42, 61-54.



