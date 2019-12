Condividi | A.B. 23:16 Sette atleti algheresi in gara a Monastir, dove si è corsa la quarta prova del Gran prix Efisio Melis, gara ciclistica specialità ciclocross. Nella batteria da 60´, Stefano Piras ha vinto la Master 2, consolida il primato in classifica generale a punteggio pieno Alghero Bike: Stefano Piras cala il poker



ALGHERO – Si è corsa oggi (domenica), la quarta prova del Gran prix Efisio Melis, gara ciclistica specialità ciclocross, a Monastir. Il percorso, di circa 3chilometri, studiato nei minimi particolari dalla locale società Monastir mtb ed interamente fettucciato, si è rivelato ricco di ostacoli naturali ed artificiali. Ai nastri di partenza, oltre 120 atleti provenienti da tutta l'Isola, e suddivisi nelle varie categorie. Alghero Bike presente, come tutte le domeniche, con sette atleti.



La prima partenza è stata dedicata alle categorie giovanili, con batteria da 20', con in gara gli algheresi Davide Demartis e Davide Martinez, che hanno ben figurato conquistando, rispettivamente, la quinta e la settima piazza nella categoria G6. Nella seconda batteria da 30', Matteo Sanna ha chiuso la prova in settima posizione nella categoria Esordienti Secondo anno.



A seguire i Master, nella prova da 40', con il presidente del sodalizio algherese Luciano Catogno non in buone condizioni fisiche, che è riuscito ha chiudere quinto nella categoria M5. Ottimo podio per Bianca Maria Manca, terza nella Master Donne. Prova sfortunata per Giovanni Manzottu, che ha dovuto chiudere anzitempo la propria gara.



Finale di gara col botto per la quarta vittoria di categoria nella batteria da 60', per il portacolori dell'Alghero Bike Stefano Piras, che ha vinto la Master 2, consolida il primato in classifica generale a punteggio pieno. «Grande soddisfazione per questi ottimi risultati – dichiara Catogno - ma soprattutto per la novità dei nostri allievi più giovani, che stanno ben figurando in giro per l'Isola». Prossimo appuntamento sabato 7 dicembre, a Villacidro, per la quinta prova del Gran prix.



