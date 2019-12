Condividi | Cor 17:18 Ecco le condizioni in cui si ritrovano le cosiddette isole ecologiche posizionate in diversi punti della città di Alghero. Se in via De Gasperi ormai il disservizio è quotidiano, al Mariotti la situazione va anche peggio Isole sempre meno ecologiche ad Alghero



ALGHERO - Basta un'immagine più di ogni parola. Ecco quella inoltrata alla redazione: le condizioni in cui si ritrova, sempre più spesso, la cosiddetta isola ecologica installata in prossimità del campo sportivo Mariotti, proprio all'ingresso della città di Alghero, sono raccapriccianti.



Una vera vergogna. Il gabbiotto, sempre più spesso putrescente, è ormai preso d'assalto da gabbiani e cornacchie, proprio come avveniva con i vecchi e malsani cassonetti un tempo presenti in tutta la città.



Se in via De Gasperi ormai il disservizio è quotidiano insomma, al Mariotti la situazione va anche peggio. E pensare che nel mese di dicembre, così come per tutto il periodo invernale, i conferimenti toccano i livelli più bassi in assoluto. Commenti ALGHERO - Basta un'immagine più di ogni parola. Ecco quella inoltrata alla: le condizioni in cui si ritrova, sempre più spesso, la cosiddetta isola ecologica installata in prossimità del campo sportivo Mariotti, proprio all'ingresso della città di Alghero, sono raccapriccianti.Una vera vergogna. Il gabbiotto, sempre più spesso putrescente, è ormai preso d'assalto da gabbiani e cornacchie, proprio come avveniva con i vecchi e malsani cassonetti un tempo presenti in tutta la città.Se in via De Gasperi ormai il disservizio è quotidiano insomma, al Mariotti la situazione va anche peggio. E pensare che nel mese di dicembre, così come per tutto il periodo invernale, i conferimenti toccano i livelli più bassi in assoluto.