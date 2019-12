Condividi | A.B. 21:17 Il sodalizio algherese era presente con una folta delegazione fatta di quindici runner ed accompagnatori al seguito. Alessandro Deriu (Sm), Gianluca De Filippis ed Angelo Tiloca (Sm40), Giacomo Carboni, Lorenzo Caria, Gigi Pisanu e Gianni Tiloca (Sm45), Giovanni Cherchi, Giuseppe Picchedda e Luigi Ruiu (Sm50), Giulio Sanna (Sm60), Francesca Masala (Sf35), Daniela Perinu e Lisa Pischedda (Sf40), Daniela Zedda (Sf50) CagliariRespira con l´Alghero marathon



ALGHERO - E’ la mezza maratona sarda con il più alto numero di partecipanti ai nastri di partenza. Anche per l’edizione 2019, la Crai CagliariRespira ha fatto il pieno con 3390 iscritti suddivisi tra i novecento presenti per i 21chilometri, un centinaio alla Karali staffetta, i 2mila per la 6chilometri oltre alla KidsRun. Organizzata dal Cagliari Marathon club, giunta all’edizione numero dodici, la CagliariRespira è stata vinta dallo spagnolo di origine marocchina Lachgar Chakib tra i maschi (con Said Boudalia già vincitore otto volte su undici sulla strade cagliaritane secondo piazzato) e della croata Nikolina Sustic reduce dalla maratona di Firenze e campionessa mondiale in carica di ultramaratonam nonché vincitrice delle ultime cinque edizioni della 100chilometri del Passatore. Confermato il tracciato con giro unico, con partenza ed arrivo dalla Fiera su Viale Diaz, tra vari cambi di direzione, falsi piani (salita Carlo Felice), breve tratto in sterrato ed il vento sul finale: prima parte cittadina fino al mercatino di Viale Trento e ritorno, la seconda marittima, con il Poetto ed il Parco Molentargius-Saline il tutto con dodici band disseminate lungo il percorso con esibizioni live. Cielo nuvoloso con folate di libeccio. Partenza ritardata di mezz'ora.



L’Alghero marathon era presente con una folta delegazione fatta di quindici runner ed accompagnatori al seguito. Angelo Tiloca (Sm40) ha centrato il 19esimo posto assoluto (17esimo tra gli uomini) in 1h18'58”, che gli vale anche il quinto posto di categoria. Nella stessa categoria, è tornato alle competizioni Gianluca De Filippis (1h39'24”) dopo l’infortunio alla maratona di Milano, ad aprile. Sempre tra gli uomini, Gigi Pisanu, con il buon crono di 1h34'33”, è 39esimo tra gli Sm45, categoria nella quale erano presenti anche Lorenzo Caria (1h34'54”), Gianni Tiloca (1h39'20”) e Giacomo Carboni (1h49'10”), quest’ultimo rallentato da un problema alla caviglia destra. Giovanni Cherchi (Sm50) ha portato a termine la mezza maratona in 1h34'38”, mentre Luigi Ruiu, anch’egli Sm50, ha raggiunto il traguardo della Fiera dopo 1h47'29”. Giulio Sanna (Sm60) si è piazzato 20esimo di categoria in 1h45'. Come sempre altisonante la prova delle ragazze algheresi: Daniela Perinu si è classificata al quarto posto tra le Sf40 (1h29'44”), ottava nella classifica femminile e 91esima assoluta. Altrettanto positiva la gara di Daniela Zedda, capace di migliore il proprio personale in mezza maratona (1h36'42”) e classificarsi al secondo posto nelle Sf50. Ottava assoluta tra le Sf35 è Francesca Masala (1h38'34”), astro nascente delle bluerunners, arrivata 17esima nella classifica femminile, poco dietro la compagna di squadra Zedda. Hanno esordito con la maglia dell’Alghero Marathon sui 21chilometri Alessandro Deriu (Sm, 1h40'54”), Giuseppe Picchedda (Sm50, 1h53'32”) e la bosana Lisa Pischedda (Sf40, 2h01'13”). Nella CagliariRespira si è corsa anche la Karali staffetta. I fratelli Panai, Giovanna (tesserata con la Ittiri Cannedu) e Giuseppe (Alghero marathon), hanno chiuso al terzo posto la staffetta mista di 21chilometri, decimi assoluti, in 1h27'01” (lei 9chilometri in 39'07”, lui 12chilometri in 47'54”), nella squadra No limits.



In contemporanea alla Cagliari Respira, tre runners dell’Alghero marathon hanno preso parte alla 39esima Maratòn Valencia Trinidad Alfonso. Percorso interamente pianeggiante ed a due passi dal mare in luoghi di rara bellezza: la partenza e l’arrivo alla Città delle arti e delle scienze, un complesso architettonico unico nel suo genere realizzato da Santiago Calatrava. Arrivo spettacolare per gli atleti, che hanno raggiunto il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150metri di lunghezza trasformando il finale della maratona in uno dei più affascinanti di sempre. E’ la seconda maratona al mondo dopo New York con il più alto numero di atleti italiani (2mila, sugli oltre 20mila al via). Debutto assoluto sulla distanza regina per Maxmiliano Rattu. In precedenza, aveva corso varie mezze ed un trail da 30chilometri. Tempo finale di 4h23'22” e passaggio alla mezza maratona in 2h01'42”: «Emozione incredibile prima della partenza e fino alla consegna della medaglia. Ho realizzato tutto in quel momento. La gara nello specifico non è stata all’altezza delle mie aspettative sulla base di come mi ero preparato in questi mesi. Fino al 34chilometri tutto bene, in linea con la tabella di marcia, ma poi un fastidio al ginocchio mi ha fatto rallentare, ma il traguardo doveva essere tagliato». Per Guido Rimini la decima maratona in carriera (dopo quelle americane e le classiche europee Parigi, Berlino e Roma) si è conclusa in 3h30'38” (1h42'01” ai 21chilometri): “Giornata climaticamente ottima e bellissima atmosfera di contorno. Con mia moglie Antonella, alla quale ho fatto la lepre, abbiamo impostato un ritmo regolare sui 4'50”, mantenuto senza troppa fatica fino al 26esimo chilometro. Poi, c’è stato un calo, ma non abbiamo rallentato troppo. Arrivo molto bello e scenografico. La parte più difficile: le scale ripide per andare via dalla zona arrivo». A Valencia, si è registrato il primato del mondo sui 10chilometri (26'38”) dell’ugandese Joshua Cheptegei.



Domenica 8 dicembre, con inizio alle 10.30, nell'Aula consiliare del Comune di Assemini, si svolgerà l'annuale "Festa dell'atletica sarda", dove si ritroverà il mondo dell'atletica isolana per festeggiare atleti e società che hanno raggiunto significativi risultati in campo regionale, nazionale ed internazionale. L'Alghero marathon sarà premiata per la vittoria nella classifica femminile del Master on the road, con Daniela Perinu e Daniela Zedda, rispettivamente prima e terze classificate, ed Angelo Tiloca terzo tra gli uomini.