Deiana (M5S): Presto revisione sistema portuale

ALGHERO - Con il nuovo anno potrebbe arrivare un’importante revisione del sistema portuale grazie alla proposta di legge depositata dalla deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che sta lavorando ampiamente su questo fronte. Si tratterebbe di una vera rivoluzione perché «si pone rimedio a un deficit di rappresentanza all’interno del Comitato di gestione e in particolare al ruolo marginale del membro designato dal sindaco, escluso da scelte di interesse strategico» sottolinea.



L'obiettivo della proposta di legge è quello di superare l'attuale formulazione che prevedere il diritto di voto del delegato limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. Un fatto questo che, di fatto, lo relega a un ruolo marginale nella definizione della governance generale.



«Anche nelle strategie generali, invece - sottolinea Paola Deiana - dovrebbero essere assunte dalla più ampia rappresentanza possibile di tutte le realtà comprese nel sistema portuale». «Mi auguro – conclude la deputata di Alghero - che ci sia una convergenza di forze, non solo di maggioranza, perché nel nuovo anno si attui questa necessaria revisione del sistema portuale».