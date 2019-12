video Condividi | Cor 16:35 La rappresentanza della squadra catalana impegnata al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari in Champions League è stata ricevuta a Palazzo Civico di Alghero. Ecco le impressioni del responsabile della Generalitat de Catalunya Gustau Navarro e del presidente della Pallacanestro Alghero Antonello Muroni sul Quotidiano di Alghero Baxi Manresa a Palazzo Civico: immagini



ALGHERO - Il Baxi Manresa in visita al Palazzo Civico di Alghero. La rappresentanza della squadra catalana, impegnata questa sera (martedì), alle 20.30, al PalaSerradimigni contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari nel match valido per la Basketball Champions League



La delegazione composta dal vicepresidente Jordi Singla e da due dirigenti, è stata accompagnata a Palazzo civico da Gustau Navarro, responsabile della Generalitat de Catalunya. Con loro, l’ex giocatrice Monica Valenti, punto di raccordo fra la delegazione sassarese e la dirigenza catalana.



In rappresentanza della Dinamo c'erano invece Luigi Peruzzu e Viola Frongia. Al saluto di benvenuto ha preso parte anche Antonello Muroni, nella doppia veste di consigliere comunale e di presidente della Pallacanestro Alghero.



